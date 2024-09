SimplyFeelGood : l’Allemagne invite au voyage durable

La région met en avant des hébergements écologiques, tels que des hôtels et maisons d'hôtes qui utilisent des énergies renouvelables et adoptent des pratiques de gestion des déchets responsables. Les visiteurs peuvent explorer les paysages naturels préservés de la Thuringe en empruntant des sentiers de randonnée et des pistes cyclables, minimisant ainsi leur impact écologique tout en découvrant la beauté des sites naturels.



La Thuringe encourage également le soutien à l'économie locale en invitant les touristes à visiter les marchés fermiers et à acheter des produits régionaux, renforçant ainsi les communautés locales. Les initiatives pour préserver le patrimoine culturel et naturel, y compris la conservation des espaces verts et des monuments historiques, soulignent l'engagement de la région envers un tourisme durable.



En combinant des pratiques respectueuses de l'environnement avec des opportunités de découvrir la richesse locale, la Thuringe se positionne comme une destination de choix pour ceux qui recherchent des vacances à la fois enrichissantes et responsables.