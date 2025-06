The Originals Hotels accueille 5 nouveaux établissements urbains

- The Originals City, Hôtel Harys, Vichy : actuellement en réhabilitation complète, cet hôtel de 30 chambres sera disponible à la réservation en ligne dès septembre 2025, pour une ouverture prévue en novembre.



- The Originals City, Hôtel du Parc, Gravelines : en construction, cet établissement comptera 50 chambres et ouvrira ses portes en juin 2026. Il sera accessible à la réservation sur le site dès janvier 2026.



- The Originals City, Quai 33, Saint-Étienne : ce 3 étoiles de 16 chambres fait l’objet d’un repositionnement stratégique. Il a accueilli ses premiers clients via le site du Groupe le 23 juin 2025.