The Originals Hotels poursuit son expansion avec deux nouvelles adresses

Construit en 1993 et désormais intégré à la gamme The Originals Access, Hôtel Moustache à Seclin, mise sur un univers unique.



Dès la façade ornée de street art, l’établissement affiche son identité décalée et moderne.



Cet hôtel deux étoiles, situé à proximité de l’autoroute A1 et à quelques minutes de Lille, propose 59 chambres redécorées dans un style minimaliste et chaleureux.



Son concept : offrir une atmosphère cocooning et design à un tarif accessible, le tout dans un esprit détendu et convivial.



Les réservations ouvriront sur le site The Originals Hotels à partir du 5 mai 2025.