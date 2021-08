Agde, une ville et un cap aux antipodes

Quand il s’est agi d’aménager le littoral languedocien au tournant des années 1970, plusieurs pôles touristiques ont vu le jour entre Montpellier et Perpignan.



Une mission d’Etat a donné naissance à Port Barcarès, La Grande-Motte, Gruissan…



Mais Le Cap d’Agde reste l’exemple le plus abouti - à défaut d’être le plus esthétique - de ce programme intensif.



50 ans et beaucoup de changements plus tard, la station est devenue une « référence » du tourisme de masse.