Volotea lance une nouvelle ligne au départ de Lille

Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de cette nouvelle liaison aérienne au départ de Lille vers Rodez. Nous avons à cœur de proposer des destinations domestiques aux habitants des Hauts-de-France, et Rodez ainsi que l’Aveyron sont des destinations idéales pour un week-end dépaysant et proche de la nature. Cette nouvelle offre illustre l’ancrage de Volotea depuis notre base lilloise et notre ambition de continuer de développer ces liaisons internes si chères à nos passagers

Cette destination s’ajoute à l’offre de Volotea qui(Bulgarie, Croatie, Espagne, France , Grèce, Italie, Maroc et Portugal).. », précise Gilles Gosselin Volotea renforce sa présence en France en 2024 avec une, qui augmentera à plus de 8 millions en 2025. La compagnie dessert Volotea opère dans: Bordeaux, Brest, Lille, Lourdes, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse et Rodez (ouverte en septembre 2024). En 2024, la compagnie base, générant plus de