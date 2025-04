Volotea : Nathan Bailey, nouveau directeur de la flotte

Nathan apporte à notre équipe une grande expertise technique, une vision globale et un solide état d'esprit stratégique. Son arrivée intervient à un moment critique, alors que l'industrie aéronautique est confrontée à des défis croissants en matière de disponibilité des appareils et de planification à long terme de la flotte.



Le management de Nathan sera déterminant pour nous aider à naviguer dans ces complexités tout en continuant à optimiser notre flotte pour la croissance, l'efficacité et la résilience opérationnelle.

Ce qui m'a attiré chez Volotea, c'est la spécificité de son modèle d'entreprise et de son empreinte opérationnelle, qui en font un défi passionnant du point de vue de la flotte. À court et moyen terme, je veillerai à ce que nous continuions à prendre des décisions judicieuses et prospectives en matière de flotte, afin de favoriser les performances, la flexibilité et l'alignement à long terme sur l'orientation stratégique de la compagnie aérienne.

», précise Stephen Rapp , directeur financier de Volotea.», ajoute Nathan Bailey, directeur de la flotte de Volotea.En 2025, Volotea prévoit d'exploiter un réseau de plus de 420 routes avec une flotte de 41 avions Airbus.