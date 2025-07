Chapitre Six rachète l’hôtel 3.14 et prévoit une réouverture en 2027

Le groupe hôtelier Chapitre Six poursuit saen s’implantant à Cannes.Avec l’acquisition d’un ensemble immobilier de plus de 5 000 m², situé rue François Eiseny, à quelques pas de la Croisette Le bâtiment, jusqu’alors propriété du Groupe Partouche , abritait l’hôtel 3.14, un établissement bien connu des habitués de la ville.Il s’agit de l’opération la plus ambitieuse menée par Chapitre Six depuis sa création.