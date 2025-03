France DMC Alliance et Ty-Win : une alliance inédite pour booster le tourisme à Cannes !

"L'ambition de Ty-Win est de faire de la France la destination la plus simple à vendre. Notre technologie 100% française est un connecteur universel qui permet de produire et commercialiser l'offre. L'implémentation sur le site de l'office de tourisme de Cannes permet d'amplifier la visibilité.



Ce qui est intéressant c'est que Cannes pourra également inspirer, et informer les voyageurs en ajoutant du contenu qui sera rattaché aux offres"

souligne Jean-Vincent Petit, fondateur de Ty-Win.Ainsi, parmi les offres mises en ligne, on trouve : un séjour autour du Marathon des Alpes Maritimes, où les coureurs pourront trouver directement dans leur chambre leur dossard, un cyclotour en vélo électrique pour les groupes, ou encore un week-end dans le cadre du Festival des Séries de Cannes sans oublier un combiné ski dans les Alpes et cocooning à Cannes !Une originalité des produits qui montre toute la valeur ajoutée d'un réceptif France !Avec cette initiative inédite, Cannes pourrait bien montrer la voie où l'alliance entre technologie et savoir-faire local ouvre de nouvelles perspectives. Un modèle qui pourrait bien faire école dans d'autres destinations !