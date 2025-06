Cannes limite les paquebots, la filière monte au front

« Jamais deux en même temps »,

« Il ne s’agit pas d’être contre les croisières, mais d'accueillir, à terme, seulement des unités plus petites, plus esthétiques, plus modernes et respectueuses de l’environnement. »

Accueillir moins, mais mieux.précise le nouveau contrat de délégation de service public adopté vendredi à l’unanimité du conseil municipal. À l’horizon 2030, seuls les navires transportant moins de 1.300 passagers seront les bienvenus.Sans port en eau profonde, Cannes accueille aujourd’hui ses croisiéristes via des navettes depuis des paquebots mouillant au large. Le maire David Lisnard (LR) b[défend une politique environnementale vertueuse :et réduit de moitié le nombre d’escales de grands paquebots dès l’an prochain (34 en 2026 contre 70 aujourd’hui).