Interdiction des croisières à Nice : levée de boucliers contre Estrosi et ses indemnisations

Alors que la Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA) est signataire de la Charte Croisière Durable, qui garantit que tous les navires de croisière accueillis en Méditerranée respectent des normes environnementales strictes, les professionnels dénoncent un coup porté à un équilibre fragile et une rupture avec les engagements environnementaux négociés avec l’État.



Selon les organisations professionnelles, cette interdiction pourrait engendrer une perte de 10 millions d’euros de revenus localement, et jusqu’à 600 millions d’euros à l’échelle régionale, mettant en péril des centaines d’entreprises et des milliers d’emplois directs et indirects.



« Cette décision brutale crée un climat de défiance envers les armateurs français et européens, qui investissent des sommes considérables pour construire des navires plus respectueux de l’environnement. Malgré leur engagement dans la Charte Croisière Durable, ces bateaux ne pourront plus accoster sur une partie du littoral méditerranéen, ce qui remet en cause une dynamique industrielle et commerciale stratégique pour la France » , alertent-ils.



L’interdiction impacte également les Chantiers de l’Atlantique, où sont construits ces nouveaux navires à faibles émissions.



Empêcher leur accès, selon les signataires du communiqué à certaines zones du littoral français risque d’entraver une transition écologique en cours, déjà soutenue par des milliards d’euros d’investissements.