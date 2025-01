Nice veut interdire les bateaux de croisière dès juillet

À Nice, nous disons stop aux monstres des mers : ces villes flottantes ultrapolluantes, moteurs allumés, symboles d’un surtourisme qui ne profite pas à notre territoire. Nous privilégions les unités de moins de 190m, à motorisation 0 soufre, et respectueuses de leur stationnement. Nous défendons un tourisme choisi, et non subi, qui allie qualité d’accueil, respect des habitants et de l’environnement. »