La ville de Marseille vent debout contre la croisière !

De l'autre côté des quais, les professionnels de la croisière, ont allègrement commenté l'initiative.



" On cède à la démagogie politicienne pour masquer des problématiques bien plus sérieuses que les administrateurs ne savent ni veulent régler, " affirme Erminio Eschena, le président France de la CLIA.



Et le salarié de MSC Croisières de poursuivre.



" Les industries maritimes, et les compagnies de croisière et de ferries en particulier, dépassent déjà le cadre réglementaire actuel avec les engagements volontaires pris avec la Charte Bleue signée et adoptée dès 2019. "



Pour Alain Mistre, le président de l'Union Maritime et Fluviale Marseille Fos, le secteur fait sa part du travail pour réduire son impact. Il aurait même anticipé la question de la pollution de l'air, " avant la mairie et autres associations.



La 1ère étape a été le passage à un combustible à 0,5% de soufre en 2020. Ceci a été décidé à l'Organisation maritime internationale (OMI) en 201.



La 2e étape sur laquelle le monde maritime français a travaillé durement depuis 2017 pour que cela soit accepté à l’OMI, est le passage de la med en zone SECA (0,1%) en 2025. "



A cela, il convient de rajouter la connexion électrique à quai, la propulsion au GNL, la recherche dans les bio fuel.



La situation et le fossé qui se creuse entre les deux parties, montrent surtout que les acteurs ont des positions diamétralement éloignés, empéchant quasiement tout dialogue.



La solution à cette problématique peut venir d'une simple pétition et non d'un diolague constructif ? Faut-il interdire la croisière l'été ? La suite de la houleuse relation entre la ville de Marseille et les croisiéristes, nous apportera quelques réponses.