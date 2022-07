Appli mobile TourMaG



Que faire et visiter à Marseille en 2022

Vous en avez marre du "métro, boulot, dodo" mais vous n'avez plus assez de vacances ou pas le budget pour aller au bout du monde ? Je vous propose de changer d'air et de prendre la direction des Bouches-du-Rhône. Marseille, doyenne des villes de France se réinvente et surprend perpétuellement visiteurs et locaux.



Je vous propose une petite sélection d'activités sympathiques et de visites dépaysantes, suivez-moi.

Sommaire :



Un peu d'histoire sur Marseille



Que faire à Marseille ?



Mes coups de cœur



Que visiter à Marseille



La météo à Marseille

Voici mes coups de cœur restaurants, musées, hôtels, boîtes de nuits, bars et attractions touristiques



Utilisez le picto en haut à gauche de la carte pour choisir la catégorie à afficher

Que visiter à Marseille ?



Le Vieux-Port historique



Impossible de venir à Marseille sans y faire au moins un selfie ! À voir également l'abbaye de Saint-Victor, le Phare de Sainte-Marie plein de charme ainsi que le fameux Four des Navettes.



La Canebière principale voie d'accès au Vieux-Port



Cette artère ouverte par Louis XIV est un lieu symbolique de la ville. Vous pourrez admirer les façades des nombreux édifices classés. Opéra, Grand Théâtre, kiosque à musique, Hôtels de Noailles, du Louvre et de la Paix…



Basilique Notre-Dame-de-la-Garde, la "Bonne Mère"



Bien installée sur la Colline de la Garde, elle domine la ville depuis le XVe siècle et sa statue de la Vierge veille sur la ville. Les mosaïques et hauts plafonds de la Cathédrale de La Major, la plus ancienne de la ville, vous en mettront également plein les yeux.



Château d'If



Ce lieu unique au monde à l'entrée de la rade est célèbre grâce au roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo (1844). La forteresse initialement royale (XVIe siècle) puis prison (XVIII-XIXe siècle) est classée.



Le Panier



C'est le plus vieux quartier installé sur une butte du centre-ville. Commencez la visite par le Passage Lorette et parcourez ses dédales de ruelles authentiques ultra-vivantes. Ne manquez pas la Vieille Charité, la montée des Accoules… En flânant vous pourrez admirer les nombreuses façades sublimées par des artistes de Street Art. Un quartier 100 % instagrammable !

Les Palais du XIXe siècle

Le Palais Longchamp vaut le détour pour son architecture (palais-château d'eau) mais également pour son sublime parc. Le Palais du Pharo a été construit sous Napoléon III pour son épouse, l'impératrice Eugénie.



Vous êtes plus musées ?



Ne manquez pas le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) qui surplombe Marseille et la mer. Son architecture moderne, un bloc de verre avec moucharabieh en béton vaut déjà le détour. Il inclut également le Fort Saint-Jean qui promet une balade culturelle sur ses terrasses agrémentées de jardins botaniques. Vous aimerez aussi le Musée d’archéologie et musée d’art contemporain (Vieille Charité), le Musée Regard de Provence…



Visites à thèmes avec ou sans guide



Vous êtes fan de la série TV "Plus Belle la Vie" ? Moments de nostalgie garantis sur les lieux de tournage. Les fans de foot ne manqueront pas l'OM Stadium Tour, la visite du stade Orange Vélodrome, indissociable de Marseille. Les passionnés d'architecture feront un détour par la Cité Radieuse Le Corbusier.

La météo à Marseille ?



Et si par hasard le ciel était gris, la chaleur est dans le cœur et l'accent chantant des Marseillais toujours prêts à vous faire découvrir leur ville. N'hésitez pas à partager vos photos avec le #Marseille (plus de 8,9 millions de publications…).



Bon séjour !



Mehdi



