Airbnb dévoile les lauréats du Grand Prix du patrimoine et tourisme local

Le phare du Petit Minou, situé à Plouzané dans le Finistère, a reçu près de 15 000 votes. Il s'agit d'une structure haute de 34 mètres, construite sur un promontoire rocheux face à la presqu’île de Crozon, qui "offre un vaste panorama sur le 'Goulet de Brest', passage obligé de tout navire pour entrer dans la rade". Ayant subi d'importantes infiltrations d'eau, la restauration vise à sécuriser les parties hautes et à aménager les espaces intérieurs. Une fois restauré, le phare sera ouvert toute l’année et proposera "un nouvel espace muséographique retraçant l’histoire et le fonctionnement du phare". L’aide attribuée s’élève à 100 000 €.



Le Pont Valentré à Cahors, dans le Lot, a recueilli plus de 10 500 votes. Ce pont médiéval à trois tours est présenté comme un "monument emblématique de la région" et constitue "une étape essentielle du Grand Site Occitanie". Les travaux prévus incluent la rénovation de chaque tour, la mise en sécurité des escaliers d’accès ainsi que le remplacement des pierres endommagées. Une exposition sera mise en place à l’issue du chantier afin de valoriser "les évolutions architecturales des ponts – du Moyen-Âge à nos jours, en France et dans le monde". Ce projet reçoit une aide de 70 000 €.



La Fosse Dionne, à Tonnerre dans l’Yonne, a obtenu plus de 10 000 votes. Ce site naturel et architectural singulier est à l’origine de la création de la ville. Datée de 1758, elle est entourée d’un lavoir du XVIIIe siècle et est classée monument historique depuis 1920. Le projet de restauration permettra "de valoriser l’histoire du lieu et d’améliorer l’accueil des nombreux visiteurs venant à Tonnerre pour découvrir la fosse". L’aide allouée à ce projet s’élève à 40 000 €.