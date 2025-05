Airbnb trace sa route avec le Tour de France

Les enjeux sont toutefois différents pour le Tour de France. Une majorité des spectateurs sur les bords des routes sont des locaux, qui n’ont pas besoin d’hébergements.



Et une bonne partie des vrais passionnés suivent la course en camping-car.



Pour autant, les logements au fil des étapes font parfois défaut pour héberger les équipes, suiveurs, journalistes et autres personnels, notamment ceux de la caravane publicitaire.



Ils pourront trouver sur la plateforme une offre répondant à leurs besoins, avec plus de 100 000 annonces disponibles le long du parcours du Tour, selon Airbnb.