Airbnb : la fête est finie (aussi) en France ?

C'est un dossier sensible et important, nous avons posé les bases et ramené de la sérénité dans un sujet pas évident.



L'écart de 20 points entre classés et non classés de 20% était important à conserver, pour inciter ceux qui veulent monter en gamme, ce qui est attendu,

Pour débuter,Ce n'est pas tout, car des plafonds ont aussi été ajoutés, pour favoriser les meublés classés, ainsi l'abattement est plafonné à hauteur de 77 700 euros de revenus par an, contre 15 000 euros pour les non classés (type Airbnb)." nous précisait, courant mai, Jean-François Husson.Avec cette proposition, l'enjeu est de maintenir l'offre dans les stations de ski et balnéaires, fortement dépendantes de l'activité touristique, pour ne pas voir la fréquentation chuter drastiquement.Et pour cela, les propriétaires devront inévitablement monter en gamme, en classant leurs logements.