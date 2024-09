Logement, surtourisme : faut-il en finir avec Airbnb ? 🔑

Comme en beaucoup de choses,Et ce d'autant plus que,qui louent une chambre -voire tout leur appartement- lors d'absences momentanées.Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller à l'hôtel et au restaurant, ni envie de séjourner dans un camping. Faut il rappeler que seulementCela ne dispense pas deLa solution semble évidemment dequi sont, de ce fait notamment -mais pas seulement- plus rentables que les locations à l'année, et ceci, pour des contraintes moins fortes.Espérons à cet égard que la proposition de loi étudiée au printemps dernier à l'Assemblée nationale et passée à la trappe avec la dissolution, refera rapidement surface. Espérons aussi que les politiques résistent au lobbying intense des plateformes type Airbnb et aux pressions des propriétaires immobiliers.Car il est indéniable que le boom des locations saisonières a des effets délétères. Celles-ci contribuent à raréfier l'offre de locations à l'année, à faire monter les loyers et à chasser les habitants peu fortunés des centres ville. Il n'est pas souhaitable les centres ville soient gentrifiés et, parfois, transformés en musée.Il n'est pas acceptable non plus que des étudiants ne parviennent plus à se loger. Ni que, dans certaines stations balnéaires ou de montagne, les saisonniers ne trouvent plus de logement. Ou que, ici et là , les jeunes du coin ne puissent plus acheter un logement tant les prix immobiliers ont grimpé.