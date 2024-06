A quand une meilleure régulation des meublés du tourisme 🔑

Comme ces locations touristiques saisonnières devaient être occasionnelles -et permettre à leur propriétaire d'arrondir leurs fins de mois-, une fiscalité très favorable leur avait été consentie.



Evidemment, ces avantages fiscaux ont renforcé l'attractivité de cette formule. Au final, les meublés touristiques rapportent, en moyenne, trois plus qu'une location à l'année faisant l'objet d'un bail, y compris à Paris où, pourtant, les loyers moyens sont particulièrement élevés.



Une aubaine ! Il ne faut donc pas s'étonner qu'une partie de ces locations meublées soit désormais des locations à visée purement commerciale, bref un business à part entière.



Souvent mise au banc des accusés, AirBnB fait valoir, pour se défendre, que la très grande majorité des propriétaires louant via sa plateforme sont des locations passagères.



Il n'en reste pas moins que des investisseurs ou de gros propriétaires sont bel et bien positionnés sur ce marché. Quelques-uns possèdent, à Paris, par exemple, plus d'une centaine de logements chacun, loués en permanence. On est loin de l'esprit du départ.



Certes, en France -et c'est heureux-, le droit de propriété est, depuis 1789, un droit inviolable et sacré.



En revanche, il n'est pas normal que les loueurs professionnels -de courte durée- bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les loueurs occasionnels. Et qu'ils n'aient pas, non plus, les mêmes contraintes et ni les même charges fiscales que les loueurs à l'année. Ou que les hôtels]b. Une b[concurrence déloyale difficilement acceptable.