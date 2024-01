"Ce n'est pas une attaque contre Airbnb, mais une régulation"

TourMaG.com - Vous avez participé à la construction du texte initial, puis vous avez amendé certains articles en commission et enfin en séance publique dans l'hémicycle. Que faut-il maintenir pour ne pas dénaturer le texte ?



Xavier Roseren : Trois points nous paraissaient très importants à faire évoluer.



Tout d'abord, la fiscalité, puis le zonage pour donner aux Maires la possibilité d'établir des zones dans leurs villes dédiées aux résidences principales. Ce sont les servitudes.



C'est un outil que nous allons donner aux Maires, ils ne sont pas obligés de s'en saisir et normalement la liberté est plutôt appréciée par les Sénateurs. Le 3e point important : ne plus louer des passoires énergétiques à partir de 2025, 2027 et 2030 selon la classification.



Sauf qu'aujourd'hui il est possible de le faire pour les locations de courte durée. Je pense que sur ce point, les Sénateurs seront attentifs. Maintenant il faut que tout aille vite, pour avoir fin mars, le résultat de la mission et que nous puissions voter le texte rapidement.



TourMaG.com - Les Français vont bien devoir savoir comment calculer leurs futurs impôts sur le revenu...



Xavier Roseren : Exactement, il y a une certaine inertie.



Il est probable que la conclusion sera d'attendre le Projet de loi de finances (PLF) 2025. Nous aimerions que cela aille le plus vite possible, mais rien ne nous dit que ce sera le cas pour l'année en cours. Tout dépend du Sénat.