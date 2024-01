Airbnb et meublés touristiques : Tout savoir sur la nouvelle loi

pour

contre

Après la volte-face du gouvernement à l'automne dernier, l'Assemblée nationale n'a pas loupé le coche de s'emparer du dossier Airbnb.Alors que l'exécutif était accusé par le sénateur Max Brisson de procrastiner, les députés sont eux passés à l'action.Ils ont adopté, ce lundi 29 janvier, une proposition de loi transpartisane pour réguler le marché locatif et notamment limiter la prolifération des meublés touristiques dans l'Hexagone.Le texte porté par Inaki Echaniz (Socialistes) et Annaïg Le Meur (Renaissance) a été adopté par 100 voix "" et 25 "", comme l'annonce le site LCP. A noter, que le Rassemblement national et des Républicains se sont opposés au projet. Cette information est importante, quant à l'avenir de la loi.