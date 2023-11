Airbnb : Bientôt une loi contre l'avantage fiscal ?

abouti

Le ministre nous a annoncé qu’il espérait fortement que la proposition de loi d’Annaïg Le Meur et d’Iñaki Echaniz soit débattue à l’Assemblée nationale en décembre,

continue de procrastiner

En octobre dernier et au dernier moment, le gouvernement a retiré l'amendement visant à réguler Airbnb dans l'Hexagone.L'amendement déposé et soutenu par la députée Annaïg le Meur n'a pas été voté en commission des finances. Et pour cause, il n'a pas été jugé comme "" par la majorité présidentielle, mais le projet de loi pourrait faire son retour très prochainement.Les porteurs du projet ont été reçus à la fin du mois d'octobre au ministère du Logement.La rencontre portait, selon Public Sénat, sur l'avenir du texte, mais aussi l'encadrement de la niche fiscale favorable aux propriétaires de locations de meublés." a expliqué le sénateur Max Brisson. Un élu qui n'a pas hésité à tirer à boulets rouges sur le gouvernement, expliquant que ce dernier "" sur la régulation d'Airbnb.