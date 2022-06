Airbnb lance un fonds pour financer 100 idées de logements "incroyables"

Les idées seront évaluées par un groupe d'experts, en prenant en compte leur originalité, leur faisabilité, leur durabilité et l'expérience que le logement proposera aux voyageurs.



Le jury est composé d‘experts du design et d’architecture et d'un hôte sur Airbnb : Iris Apfel, icône de la mode ; Koichi Takada, fondateur de Koichi Takada Architects ; Kristie Wolfe, Superhôte sur Airbnb et créatrice d'hébergements insolites tels que le Potato Hotel, le Crystal Peak Lookout, la Big Island Treehouse et la Shipwreck Hous et Bruce Vaughn, vice-président de la recherche et du développement créatif chez Airbnb.



L’appel à projet du Fonds Wow ! se termine le 23 juillet à 5 h 59, heure de Paris.



Les 100 bénéficiaires du Fonds seront sélectionnés par le jury au cours des prochains mois, avec pour objectif que les logements soient construits au cours de l'année prochaine.