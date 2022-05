Airbnb : les réservations dépassent les niveaux pré-pandémiques

En effet, au cours de ce 1er semestre, les nuits et les expériences réservées ont dépassé les niveaux pré-pandémiques et se situent à plus de 100 millions pour la toute première fois.



Par exemple, les nuitées brutes réservées ont augmenté de 32% par rapport au premier trimestre 2019, et à la fin du mois d'avril 2022, il y avait déjà 30% de nuits supplémentaires réservées pour la saison estivale qu'à la même époque en 2019.



Il ressort également que les hôtes reviennent dans les villes et traversent les frontières. Les nuits brutes réservées vers des destinations urbaines à forte densité ont augmenté de 80% par rapport au 1er trimestre 2021, et celles réservées pour des voyages transfrontaliers ont plus que triplé.



Enfin, les clients ont aussi tendance à rester plus longtemps dans leur logement Airbnb depuis le début de cette année. En effet, les séjours de longue durée de 28 jours ou plus n'ont jamais été aussi nombreux.