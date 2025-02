flydubai enregistre des résultats financiers records en 2024

En 2024, flydubai a signé de nouveaux accords d'interligne avec Batik Air, Condor et SriLankan Airlines, portant son portefeuille à 36 accords d'interligne et trois accords de partage de code avec Air Canada, Emirates et United Airlines.



Grâce à son partenariat avec Emirates, près de 2,3 millions de passagers en partage de code ont bénéficié d'une connectivité fluide via le hub aérien de Dubaï.



Pour 2025, flydubai prévoit de poursuivre sa croissance avec l'ajout de 12 nouveaux Boeing 737 à sa flotte et l'expansion de son réseau.



La compagnie reste vigilante face aux défis externes tels que l'inflation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques, tout en poursuivant ses efforts de numérisation et d'innovation pour renforcer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.



En reconnaissance de ses performances, flydubai a reçu en 2024 la distinction de " Four-Star Major Airline " par APEX et le titre de " Meilleure connectivité au Moyen-Orient " aux Business Traveller Middle East Awards.