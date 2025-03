Découvrez Dubaï en vol sans escale depuis Bâle-Mulhouse avec flydubai

Depuis son hub à Dubaï, flydubai a développé un réseau en pleine expansion de plus de 130 destinations dans 55 pays, de la Suisse à la Malaisie, en ouvrant plus de 97 nouvelles routes qui n’avaient pas de liaisons aériennes directes avec Dubaï. En août 2024, flydubai est devenue la première compagnie aérienne des Emirats Arabes Unis à opérer des vols directs entre Bâle et Dubaï.



Les vols entre l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (BSL) et l’aéroport international de Dubaï (DXB) ont lieu quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.



Dubaï a beaucoup à offrir avec ses plages magnifiques, ses hôtels et stations balnéaires fantastiques, ses gratte-ciels majestueux et une multitude d’activités pour les familles et les amateurs de sensations fortes. Emerveillez-vous devant le Burj Khalifa ou passez la journée à flâner dans le Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde, ou dans les nombreux souks et marchés de Dubaï.



Une fois que vous aurez exploré Dubaï, vous pourrez découvrir des destinations de vacances populaires, notamment Le Caire (Sphinx) en Egypte, Colombo au Sri Lanka, Krabi en Thaïlande, les Maldives, Langkawi et Penang en Malaisie, ainsi que Zanzibar en Tanzanie.