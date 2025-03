flydubai relance ses vols directs vers Pise

depuis 2009, nous nous sommes engagés à ouvrir des marchés mal desservis et à améliorer la connectivité pour nos passagers, et nous sommes heureux de le faire avec notre service trois fois par semaine à destination de Pise

cette liaison renforce le rôle de l'aéroport de Pise en tant que hub de grand intérêt sur la scène internationale

la reprise de la liaison est un signe de confiance et de croissance qui contribue à promouvoir les flux touristiques et commerciaux entre la Toscane et les marchés mondiaux

La reprise despar flydubai répond à une volonté affirmée de développer les liaisons entre le Moyen-Orient et le sud de l’Europe. L’annonce confirme que, avec des départs depuis le Terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï. Cette fréquence permettra d’accueillir les voyageurs dans des conditions optimales à l’approche de la période estivale.Selon, «». La compagnie rappelle que les passagers peuvent profiter de « sièges allongés caractéristiques », d’« un appui-tête en cuir réglable », ainsi que de « menus d'inspiration internationale » et d’un « divertissement immersif » selon la classe de voyage choisie.Pise devient ainsi l’une des, aux côtés de Catane, Milan-Bergame, Naples et Olbia (liaison saisonnière estivale). Laoffre par ailleurs de nombreuses possibilités de correspondances vers des destinations plus lointaines comme Mombasa, Langkawi, Penang, les Maldives, Salalah, Dar es Salaam ou encore Zanzibar., souligne que «». Il ajoute que «».Actuellement,répartis sur plusieurs zones géographiques, dont l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, l’Europe centrale, le Caucase ou encore le Moyen-Orient. Sa flotte se compose de 88 Boeing 737 récents. Cette reprise de la ligne vers Pise s’inscrit ainsi dans une, tout en consolidant la position de Dubaï comme hub aérien international.