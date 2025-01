Flydubai veut séduire les Français [ABO]

TourMaG - La destination de Dubaï se développe chaque année. Quelle est votre stratégie avec votre partenaire de partage de code, Emirates ? Existe-t-il une répartition des rôles ? Quels sont les avantages pour Flydubai de ce partenariat avec Emirates ?



Jeyhun Efendi : L'emplacement stratégique de Dubaï a permis à l'aviation, au commerce et à l'innovation de prospérer dans la région et nous nous efforçons toujours de soutenir sa position en tant que plaque tournante de l'aviation internationale.



Notre partenariat de sept ans avec Emirates va au-delà du partage de code où les passagers peuvent bénéficier d'une expérience de voyage de qualité à la fois dans les airs et au sol.



Les passagers de Flydubai et d'Emirates peuvent actuellement accéder à plus de 225 destinations sur nos réseaux combinés et les clients d'Emirates peuvent explorer plus de 118 destinations sur notre réseau, notamment Bakou, Krabi, Naples et Zanzibar.



Les clients peuvent également profiter d'un programme de fidélité commun et d'expériences au sol fluides, notamment un processus d'enregistrement pratique, des transferts de bagages efficaces, des horaires de vol coordonnés et une connectivité améliorée via le Terminal 3.



Les passagers de la classe affaires de Flydubai peuvent non seulement accéder aux salons d'Emirates dans le Terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï (DXB), mais aussi découvrir notre nouvelle zone d'enregistrement dédiée à la classe affaires au Terminal 2.



Nous avons un certain nombre d'accords interlignes et de partage de codes avec plusieurs compagnies aériennes, dont Air Canada, Batik Air Malaysia, Condor, SriLankan Airlines et United Airlines, ce qui nous permet d'atteindre davantage de clients internationaux qui peuvent profiter de davantage d'options de connectivité fluide vers les Émirats arabes unis et au-delà.