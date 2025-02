Les Îles Vierges Britanniques franchissent le cap du million de visiteurs en 2024

2024 a également marqué le retour en force des grandes structures touristiques.Le, après une restauration complète, a rouvert ses portes en décembre, tandis que lea annoncé l'ajout de nouveaux bungalows de plage et d'une extension de son port. De plus, lea été reconfiguré en Biras Marina & Resort, renforçant ainsi l'offre d'hébergement haut de gamme.L’accessibilité a été également améliorée grâce à l'introduction de, assurés par American Airlines. Ce nouveau lien aérien facilitera l', contribuant à son développement touristique.Les autorités locales continuent d’investir dans deset la préservation de l'environnement L'infrastructure de l'archipel est en pleine modernisation pour accueillir, tout en préservant son patrimoine naturel et culturel.