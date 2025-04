Extracadabra lève 15M€ pour accélérer son développement

Créée il y a dix ans, la plateforme Extracadabra a permis à des dizaines de milliers de candidats qualifiés de trouver des missions dans plus dede l’hôtellerie-restauration , de l’événementiel et de la vente.La société franchit aujourd’hui une étape importante avec une levée de fonds de 15 millions d’euros réalisée avec Actual Ventures. Ce financement s’accompagne d’une: les, laissant place à Actual Ventures qui rejoint le conseil d’administration aux côtés des fondateurs Frédéric Nardon et Rémi Boisson.L’opération a été structurée par Ader Finance (Romain Cottard) et encadrée juridiquement par les cabinets Willkie Farr & Gallagher LLP (Louis-François Guéret) et Viajuris (Grégoire Brunet-Lecomte). Elle intervient dans un contexte de forte croissance pour Extracadabra. En effet, l’entreprise est passée de 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires avant la crise sanitaire à 27 millions en 2024, avec seulement 2 millions d’euros levés jusqu’ici.revendique une rentabilité pérenne, construite en réinvestissant ses profits pour maximiser la croissance et atteindre un retour sur investissement rapide. En 2023, plus de 6 000 candidats ont travaillé via la plateforme pour le compte de 3 000 entreprises.La force du modèle repose sur une, permettant aux utilisateurs de. La société entend désormais se développer dans les dix plus grandes villes françaises et s’ouvrir à de nouveaux secteurs comme la logistique et la grande distribution.apporte des moyens supplémentaires mais aussi un accompagnement stratégique, en s’appuyant sur l’expérience du groupe Actual dans le secteur de l’emploi en France. Cette alliance vise à