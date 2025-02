GENIAL lève 1,8 million d'euros pour son IA en entreprise

Notre mission chez GENIAL est de rendre l'IA utile, concrète et accessible pour toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur. Nous croyons en une IA qui ne se contente pas de briller techniquement, mais qui s'intègre véritablement à l'ADN des organisations et de la société pour créer de la valeur au quotidien

GENIAL se positionne comme un partenaire IA pour les PME et ETI en proposant une plateforme capable de connecter les principales technologies IA du marché aux données et aux outils des entreprises. La startup assure également un, de l'identification des cas d'usage à forte valeur ajoutée à l'accompagnement des utilisateurs.En 2024, GENIAL a enregistré plus detels que l'industrie, le tourisme, les éditeurs de logiciels, les banques assurances et le secteur public. Cette croissance témoigne de l'adoption croissante de ses solutions par les entreprises., a exprimé l'ambition de l'entreprise : "."Lapermettra à GENIAL de poursuivre son objectif de devenir le, maîtrisée et au service des collaborateurs, des territoires et de la société. L'entreprise vise à, tout en maintenant son engagement envers une approche éthique et souveraine de l'intelligence artificielle.