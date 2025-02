IA, RSE, recrutement... les principaux défis de 2025

Les défis liés au recrutement restent un sujet de préoccupation majeur. Les entreprises rencontrent des difficultés pour attirer des talents, notamment en raison de salaires jugés peu attractifs (54 %) , de budgets limités pour les nouveaux postes (40 %) et de la demande croissante pour le télétravail (42 %). Un écart grandissant se creuse entre les attentes des employés et les politiques des employeurs, particulièrement en matière de flexibilité du travail.



Par ailleurs, bien que le travail hybride domine toujours le secteur, 32 % des entreprises ont durci leur politique de télétravail en 2025, exigeant une présence plus régulière au bureau. En Europe, 77 % des professionnels des voyages d’affaires évoluent dans un environnement de travail hybride, contre 62 % en Asie-Pacifique et 51 % en Amérique du Nord.