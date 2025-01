Voyage d’affaires : coup de froid sur la RSE ?

« Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ce que la

peut faire, mais on n'est pas encore dans l'implémentation des pratiques »

« si la méthodologie est importante, ce n’est pas capital. L’important est d’agir, ce n'est pas de mesurer comme il faut. »

« Depuis novembre 2021, on a un tableau de bord avec la mesure d'empreinte carbone sur l'air, le rail, l'hôtel, la location de véhicule, le taxi et le véhicule personnel... avec un certain nombre de filtres, relativement dynamiques. Sur la base de l'analyse de toutes ces mesures, nous avons élaboré un plan de 122 actions mises en œuvre depuis septembre 2022 »,

« La décarbonation est la priorité stratégique du groupe »

« Nous avons activé certains leviers, notamment sur l'aérien, en renforçant les vols directs et poussant des compagnies aériennes qui ont des flottes plus récentes d'avions. Ça nous permet de réduire l'empreinte carbone de 15 à 20 %. C'est moins 25% d’émissions sur la location courte durée de véhicules parce qu'on a poussé des véhicules électriques. Sur les hôtels, on pousse les hôtels éco-responsables, ce qui représente -10% de CO2 »,

« Nous sommes capables, par exemple, de dire si un hôtel est muni de bornes de recharge électriques. Nous avons des partenariats extrêmement forts, notamment avec Booking, qui remonte un certain nombre de certifications. Nous étions jusqu'à présent sur du déclaratif, aujourd’hui, nous sommes sur de la certification. Elle organise, elle standardise et donne des normes Marché que nous affichons dans l’outil de réservation »,

« le but, demain, serait de pouvoir proposer du best ecological fare en intégrant un nombre de critères qu'on aura définis, à savoir le type d'appareil, la destination, une politique voyage, une consommation CO2, un label, une certification. Ce sont nos travaux actuels

