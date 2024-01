RSE : qu'est-ce que la directive CSRD ? 🔑

Les acheteurs et travel managers sont au fait de cette directive. Ils n’ont pas attendu que ce soit obligatoire pour mesurer leurs émissions carbone.



Ils sont parfois tiraillés entre ce que propose les fournisseurs et les directives de leur département sustainability interne, qui ont un avis sur la façon dont doivent être calculées les émissions.



Certains, poussés par la stratégie Groupe ont communiqué des objectifs de réduction. Mais le « comment » reste à définir : en réduisant le volume de déplacement ? En utilisant plus le train ? En révisant la politique de voyages et passant en éco ? Plusieurs leviers sont identifiés, selon l’entreprise ces leviers n’ont pas tous les mêmes impacts.



Pour une entreprise installée en province, le train sera un gros levier si elle se rend beaucoup à Paris. Pour d’autres, faiblement présente en Europe, ce ne sera pas le cas. Idem sur l’utilisation d’un véhicule hybride ou électrique en opposition au véhicule thermique.

Il y a une prise de conscience des directions financières, car derrière il y a des pénalités en cas de non-respect de la directive. L’enjeu d’image est lui aussi important.

La démarche est vertueuse. Elle pousse l’écosystème, les fournisseurs, les agences et outils à intégrer ces calculs dans leurs systèmes de reporting ou pour les OBT dans l’information qui est partagée au moment du booking.



Cela oblige à un certain nombre de développements, mais c’est nécessaire et ça l’est depuis longtemps !



La limite est de bien comprendre les enjeux liés aux différentes méthodologies de mesure, d’être capable de faire le tri et de bien s’approprier les différents facteurs pris en compte, afin de faire un choix éclairé.



C’est important car il faut de la stabilité dans le temps, pour suivre l’évolution des données. Il ne s’agit pas de changer de méthodologie tous les trois mois.