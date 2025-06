Tourisme et RSE : 5 journées en juillet à ne pas rater pour booster vos engagements ! [ABO]

Des idées d’actions engagées (et humaines) :

Plus de 8 milliards d’êtres humains vivent aujourd’hui sur la planète. Un chiffre vertigineux… mais derrière les chiffres, il y a surtout des vies, des besoins, des défis.Vieillissement des populations, exode rural, migrations climatiques, urbanisation galopante, explosion démographique dans certaines régions...Et le tourisme, dans tout ça ? Il est au carrefour de toutes ces dynamiques. À vous de- participez à une Fresque de la Diversité ou organisez une activité team-building autour des représentations sociales et démographiques. C’est original, pertinent et ça fédère les équipes ;- imaginez un mur d’expression ou une grande carte où chacun·e pourrait coller un post-it "d’où je viens" ou "où j’ai voyagé". Un petit geste, un grand effet pour lancer des conversions ;- proposez un quiz "égalité et population" sur la population, les droits des femmes, l’accès à l’éducation, les migrations climatiques, etc. Vous pouvez vous inspirer de celui de l’Institut National des Études Démographiques. Un format ludique avec une prise de conscience assurée.Que vous êtes conscient·e que le tourisme s’inscrit dans un monde vivant, mouvant, plein de défis humains. Et que vous choisissez d’agir pour un tourisme plus juste, plus inclusif, plus connecté au réel.En lien avec l'ODD 10 (réduction des inégalités), l'ODD 11 (communautés durables), l’ODD 5 (égalité des sexes) et l’ODD 3 (santé et bien-être).