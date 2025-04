RSE : 15 actions pour continuer sa stratégie de tourisme responsable en mai [ABO]

Exemples d’initiatives :

Quand on travaille dans l’accueil ou le voyage, on est parfois confronté à: blessure, malaise, catastrophe naturelle… Être préparé·e, c’est faire la différence entre panique et sang-froid.- Proposer une session de formation PSC1 ou une initiation aux gestes de premiers secours avec la Croix-Rouge afin de rendre les équipes plus autonomes.- Encourager les salarié·es à faire don de leurs titres-restaurant papier ou électroniques via le site de la Croix-Rouge. Un geste solidaire simple, qui permet à l’association de financer des repas, des kits d’hygiène ou des actions d’urgence pour les plus démuni·es.- Utiliser la journée pour mettre en avant la Croix-Rouge dans les newsletters, écrans d’accueil, réseaux sociaux ou fiches d’information client (ex : QR code vers un appel à dons).- Organiser une collecte de produits de première nécessité (vêtements, trousses de toilette, piles, couvertures, etc.) à destination des centres d’accueil ou d’hébergement d’urgence.Parce que la formation aux premiers secours renforce la sécurité des client·es et valorise la responsabilité du personnel. C’est aussi une belle façon de contribuer à une société plus solidaire.