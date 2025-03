Tourisme et RSE : 5 bonnes raisons d'agir en avril [ABO]

L’art, c’est l’âme d’une destination, le reflet de son histoire et le moteur de son dynamisme culturel.



En tant qu’acteur du tourisme, vous avez un rôle clé à jouer pour soutenir la création locale et offrir aux voyageurs des expériences plus immersives et authentiques. Et bonne nouvelle : valoriser l’art, c’est aussi enrichir votre propre univers !



Exemples d’initiatives :



- Repensez votre décoration et soutenez les artistes locaux en organisant un vernissage, une exposition éphémère ou collaborez avec des galeries pour faire découvrir des talents émergents.



- Créez des espaces d’expérimentation et d’expression individuelle pour encourager la pensée créative et l’innovation : murs d’expression libre, instruments de musique à disposition, ateliers créatifs et manuels, etc.



- Vous avez déjà un certain talent pour emmener vos client·es découvrir le patrimoine culturel et artistique d’une destination, alors faites de même pour vos collaborateur·rices ! Visites guidées de musées, de monuments ou de quartiers artistiques, parfois certains trésors sont à deux pas de chez vous …



Pourquoi c’est essentiel ? L’art émerveille, inspire et fédère. En l’intégrant à votre démarche, vous créez des expériences uniques en interne et pour vos client·es, tout en soutenant ceux qui font vivre la culture.