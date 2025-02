Tourisme et RSE : en mars, on passe à l'action avec 5 journées inspirantes ! [ABO]

Les forêts jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat et l’attractivité touristique des territoires.



Les forêts sont nos poumons, notre refuge et notre avenir, alors offrez un bol d’oxygène à la planète !



Exemples d’initiatives :



- Devenir mécène de la forêt : soutenez des projets de reforestation via le programme ONF-Agir pour la forêt.



- Offrir un arbre à ses clients, partenaires ou collaborateurs avec Ecotree pour agir positivement sur le réchauffement climatique en investissant dans les puits de carbone naturels que sont les forêts.



- Végétaliser son espace de travail en y ajoutant une ou plusieurs plantes. Selon plusieurs études, cela permettrait de réduire le stress, et augmenterait sa créativité et sa productivité !



- Organiser un serious game sur la forêt : Espéride, de l’ONF et la Région Nouvelle-Aquitaine, est un jeu éducatif qui sensibilise aux impacts du changement climatique sur les forêts. Disponible en ligne ou sur mobile (iOS et Android), cette expérience ludique et pédagogique vous fera voir la forêt autrement.



Pourquoi c’est pertinent pour le tourisme ? Associer tourisme et protection des forêts garantit la pérennité des destinations et sensibilise le public à la préservation des écosystèmes. Chaque arbre planté est un pas de plus vers un avenir durable !