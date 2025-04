RSE : qu'implique le report de la CSRD ? [ABO]

La CSRD n’impose pas de méthodologie unique. Les entreprises doivent utiliser une méthodologie crédible et cohérente. Parmi les plus utilisées, il y a celle du gouvernement britannique, DEFRA, qui reste assez générique. Elle ne tient pas compte par exemple du type d’appareil ou de la configuration de la cabine pour l’aérien.



Dans le travel, plusieurs fournisseurs ont développé des approches plus précises. Chez nous, par exemple, nous prenons en compte des critères plus fins : âge de l’appareil, densité de sièges, classe de voyage, etc. Ces méthodologies sont parfois intégrées aux outils de réservation en ligne, mais il reste un manque d’alignement entre les données générées par ces outils et celles utilisées pour le reporting réglementaire.



Cela dit, pour beaucoup d’entreprises, une estimation approximative est encore jugée suffisante à ce stade, notamment pour les scopes 3.

Le travel entre dans le champ du Scope 3, c’est-à-dire les émissions indirectes, souvent les plus difficiles à maîtriser mais aussi les plus significatives. Bilans carbone, objectifs de réduction pour 2025, 2030, 2050… tout cela devient obligatoire.



Il y a aussi un enjeu social : la CSRD pousse à plus de transparence sur les chaînes d’approvisionnement, y compris les conditions de travail. Les travel managers auront donc plus d’informations pour choisir des fournisseurs éthiques.