Ailleurs Business : "Sur la RSE, il est essentiel d’impliquer tout le monde à tous les échelons"

Nous avons signé la charte du handicap au travail et la charte de la diversité. Nous nous engageons à favoriser la représentation de la diversité de la société française et à appliquer le principe de non-discrimination.



Cette politique est récompensée par la certification Ecovadis, une plateforme qui évalue les actions et performances sociétales et environnementales des entreprises.



Après avoir obtenu la médaille de bronze en 2022, Ailleurs Business s’est vu décerner la médaille d’argent en 2024, une distinction qui valorise les efforts réalisés en matière d’environnement, d’éthique, de conditions de travail ou encore d’achats responsables.

Chez Ailleurs Business, nous croyons fermement que la durabilité est essentielle pour créer de la valeur à long terme.



Au-delà de la démarche interne qui permet de développer les bonnes pratiques, cette politique permet d’entraîner nos fournisseurs dans une politique vertueuse et devient un atout compétitif pour démarcher les clients.



Aujourd’hui, 80% des entreprises - les grandes sociétés et de plus en plus les PME et TPE - ajoutent un volet RSE dans leurs appels d’offres, doivent elles-mêmes s’adapter à de nouvelles exigences réglementaires.



Elles exigent de leurs partenaires qu’ils soient exemplaires, les aident à faciliter les mobilités de leurs salariés tout en améliorant leur empreinte environnementale. Un acteur du tourisme qui ne s’engage pas dans cette démarche sera exclu du marché à moyen terme.

Nos équipes, sensibilisées et formées, sont pleinement mobilisées pour les aider à répondre à ces exigences.



Afin de sensibiliser nos clients, nous mettons à leur disposition des outils permettant de mieux appréhender l’impact environnemental des déplacements. Nos solutions de réservation intègrent des filtres prenant en compte les émissions carbones, et nous travaillons en permanence avec nos éditeurs pour enrichir ces fonctionnalités. Par exemple, Il est possible de désactiver les déplacements en avion selon des critères spécifiques (ex : trajets de moins de 3h). L’utilisateur devra dans ces cas-là opter pour le train.



Nos Account Managers accompagnent nos clients dans le pilotage et l’optimisation des déplacements, cela passe aussi par des critères RSE. Grâce à notre plateforme statistique, ils disposent d’une vision détaillée de leurs émissions carbone, leur permettant d’évaluer leur impact et d’identifier des leviers concrets pour le réduire. Un rapport Co2 et km parcourus est fournis de manière systématique à chaque RDV clients.



Grâce à une sensibilisation approfondie, des outils innovants et un accompagnement sur mesure, nous aidons les entreprises à adapter leurs politiques voyages aux nouvelles exigences environnementales et réglementaires.



Nos actions concrètes témoignent de notre volonté d’être un acteur clé d’un tourisme d’affaires de demain.