Climat : Marietton Développement signe avec l'ADEME

"ayant des pratiques éthiques et éco-responsables et sensibilisera les clients au tourisme durable, tout en favorisant le report modal

La stratégie signée avec l’ ADEME se déploiera sur plusieurs volets afin deAinsi, lelancera la brochure Tomorrow en fin d’année. Elle se distingue par son choix d’expériences de voyage imaginées pour réduire l'empreinte carbone, préserver la biodiversité et soutenir les économies locales. Travel Explore , le nouvel outil BtoB qui accompagne les agents de voyage dans lapour la clientèle, proposera des voyages en train à travers l’Europe, garantissant une réduction des émissions carbonées.L'activité Business Travel optera pour des prestataires".Enfin, les séjours en groupes et l’événementiel, évolueront eux aussi, vers des offres d'hébergement et de mobilité plus respectueuses de l'environnement, ainsi que des activités mieux adaptées aux contextes locaux.