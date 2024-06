Grands Prix de l’Écomobilité : Marietton Developpement et Amplitudes Business Travel récompensés Lauréats des Grands Prix de l’Écomobilité de TGV-INTERCITÉS

SNCF Voyageurs a dévoilé le nom des lauréats des Grands Prix de l’Écomobilité de TGV-INTERCITÉS. Parmi eux, Amplitudes Business Travel et Marietton Développement ont été récompensés.



Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 12 Juin 2024

valoriser et récompenser les entreprises et agences de voyages qui encouragent une mobilité plus éco-responsable auprès de leurs salariés et de leurs clients.



Pour l’édition 2024 de ce prix bisannuel, Jean Dominique Siegel, cofondateur du media « We Demain », Stéphanie Clément-Grandcourt Directrice Générale Fondation pour la Nature et l’Homme, Pierre-Alix Lloret-Bavai cofondateur de 2Tonnes.



Une cinquantaine de candidats étaient en lice pour 6 prix. Dès la rentrée 2025, les candidatures seront ouvertes pour la 3ème édition. Lancés en 2022, les Grands Prix de l’Écomobilité de TGV-INTERCITÉS (SNCF Voyageurs), ont pour objectif deauprès de leurs salariés et de leurs clients.Pour l’édition 2024 de ce prix bisannuel, Alain Krakovitch Directeur de TGV-INTERCITES s’est entouré pour le jury de 5 membres experts de la mobilité et/ou des problématiques écologiques :, cofondateur du media « We Demain », Valérie Boned Présidente Les Entreprises du Voyage, Michel Dieleman Président de l'AFTM (Association Française du Travel Management),Directrice Générale Fondation pour la Nature et l’Homme,cofondateur de 2Tonnes.Dès la rentrée 2025, les candidatures seront ouvertes pour la 3ème édition.

Les lauréats des Grands Prix de l’Écomobilité de TGV-INTERCITÉS sont : PRIX ÉCOMOBILITÉ ENTREPRISE DE MOINS DE 2 000 SALARIÉS : C-WAYS

Depuis mars 2023, l’entreprise C-Ways a pris une série de mesures fortes et engagées, portées par la direction elle-même, pour décarboner les déplacements de ses collaborateurs.

Ainsi, face à l’avion et à la voiture, le train est systématiquement privilégié. Depuis le 1er janvier 2024, des congés supplémentaires sont offerts aux collaborateurs choisissant le train pour leurs voyages personnels.

Les véhicules de fonction proposés aux salariés sont 100% électriques et seuls les frais liés aux taxis et VTC utilisant des options Green, sont éligibles au remboursement. Par ailleurs, l’accent sur l’écomobilité est porté dès le recrutement d’un collaborateur avec la signature d’une charte RSE et la participation à des ateliers de sensibilisation.

PRIX ÉCOMOBILITÉ ENTREPRISE DE PLUS DE 2 000 SALARIÉS : CGI FRANCE

Pour le déplacement de ses salariés dans le cadre professionnel, la société CGI France rend obligatoire les déplacements en train pour les trajets de moins de 4h. Elle met à disposition de petits véhicules de service électriques sur ses sites pour permettre aux salariés de se déplacer dans le cadre du travail sans leur voiture personnelle. Pour les déplacements domicile-travail, 100% des abonnements de transport en commun sont remboursés, y compris la carte Liberté. D’autres mesures sont à l’étude comme la mise en place d’un crédit mobilité pour remplacer les véhicules de fonction ou le surclassement du voyage en train pour les trajets de plus de 4h.



PRIX ÉCOMOBILITÉ AGENCE DE VOYAGES LOISIRS : TICTAC TRIP

L’agence TicTac Trip propose à ses clients de combiner des modes de transport bas carbone tout en prenant en compte leurs besoins en porte à porte. Train/bus ou train navette sont des combinaisons possibles. Pour ses propres salariés, l’entreprise offre, chaque année des trajets en train : leur nombre est défini selon l’ancienneté au sein de l’agence. Un challenge « no plane » incitant à ne pas prendre du tout l’avion pendant un an est également en projet.



PRIX ÉCOMOBILITÉ AGENCE DE VOYAGES BUSINESS : AMPLITUDES BUSINESS TRAVEL

Pour ses clients, Amplitudes Business Travel propose un outil qui permet d’attribuer un crédit carbone individuel et d’afficher les consommations de chaque déplacement avec mise en avant de l’option la moins polluante et interdiction des vols sur certains itinéraires. L’agence utilise également l’outil pour ses collaborateurs en définissant un quota de crédit carbone annuel avec restriction de l’utilisation de l’avion au strict nécessaire et en privilégiant le train. Pour les déplacements du quotidien, 95% des salariés utilisent transports en commun, vélos ou trottinette et une prime de 200€/an sera prochainement attribuée aux salariés faisant le trajet domicile travail à vélo.

Deux prix coup de cœur : PRIX COUP DE CŒUR ENTREPRISE : RH PERFORMANCES

RH Performances est un véritable coup de cœur pour le jury car l’entreprise a présenté un dossier très complet, avec notamment une politique sur les déplacements professionnels particulièrement exigeante : les déplacements de moins de 5 km du bureau se font ainsi en transport en commun ou vélo de fonction. Si plus de 5km, les véhicules électriques sont privilégiés si les transports en commun ne sont pas possibles. La priorité est donnée au train pour les longues distances. L’avion est interdit pour les déplacements possibles en train égaux ou inférieurs à 6h (une limite bien supérieure à celle définie en général par les organisations). Les jurés ont également beaucoup apprécié la liberté offerte aux salariés de s'investir et s’impliquer eux-mêmes dans la politique RSE de leur entreprise : beaucoup d’actions et de propositions viennent des collaborateurs eux-mêmes.



PRIX COUP DE CŒUR AGENCE DE VOYAGES : MARIETTON DEVELOPPEMENT

Pour ce prix, le jury a choisi Marietton Developpement, qui avait déjà candidaté lors de la 1ère édition des Grands Prix de l’Ecomobilité, en raison de sa progression en deux ans sur les sujets liés à l’écomobilité. L’implication du comité de direction avec le déploiement d’une "l’obligation de privilégier le train en cas de trajet inférieur à 6h. Les déplacements en avion sont ainsi soumis à une demande exceptionnelle". indique un communiqué de presse. RH Performances est un véritable coup de cœur pour le jury car l’entreprise a présenté un dossier très complet, avec notamment une politique sur les déplacements professionnels particulièrement exigeante :Si plus de 5km, les véhicules électriques sont privilégiés si les transports en commun ne sont pas possibles. La priorité est donnée au train pour les longues distances. L’avion est interdit pour les déplacements possibles en train égaux ou inférieurs à 6h (une limite bien supérieure à celle définie en général par les organisations). Les jurés ont également beaucoup apprécié la liberté offerte aux salariés de s'investir et s’impliquer eux-mêmes dans la politique RSE de leur entreprise : beaucoup d’actions et de propositions viennent des collaborateurs eux-mêmes.Pour ce prix, le jury a choisi Marietton Developpement, qui avait déjà candidaté lors de la 1ère édition des Grands Prix de l’Ecomobilité, en raison de sa progression en deux ans sur les sujets liés à l’écomobilité. L’implication du comité de direction avec le déploiement d’une démarche RSE pour l’ensemble du groupe ont permis l’instauration d’initiatives tant pour ses clients que pour ses salariés. L’une des autres mesures concerneindique un communiqué de presse.

Lu 149 fois Notez



Dans la même rubrique : < > RSE : BCD Travel et Advito récompensés Taux de changes : quelles sont les annonces à surveiller ?