Le Monde à la Carte (Austral Lagons) récupère aussi Jetset et Asie Infiny

Au-delà d’une nouvelle identité visuelle, la relance va se traduire par de nouvelles brochures, qui seront diffusées aux agences en même temps que celles d’Austral Lagons, au milieu du mois d’août.



Les ambitions du nouvel ensemble sont importantes. « Déjà référents sur les voyages dans l’Océan Indien, nous nous donnons une année pour devenir les leaders sur les Etats-Unis, l’Australie et l’Amérique latine » ajoute Hélion de Villeneuve.



Racheté par Marietton Développement en 2021, Le Monde à la Carte a réalisé un chiffre d’affaires de 76 millions d’euros en 2024, contre 56 M€ en 2019, « avec d’excellents bénéfices » commente Hélion de Villeneuve, sans plus de précision.



Malgré les soubresauts actuels en Tanzanie (un des piliers d’Austral Lagons, avec plus de 10 M€ de ventes en 2024), le tour-opérateur espère atteindre 80 M€ de chiffre d’affaires cette année. L’absorption de Jetset, Australie Tours et Alma Latina devrait permettre de dépasser la barre des 100 M€ en 2026.