Avec l’arrivée de Marietton, AAA DMC (Akilanga) vise l’international [ABO]

Cette immatriculation apporte une dimension supplémentaire au réceptif purement local, une réassurance financière pour nos clients, puisque nous leur proposons toutes les garanties juridiques européennes

Quand on organise des congrès à un ou deux millions de dollars, ces garanties sont importantes dans le cahier des charges car on sécurise le paiement des clients. Et puis, le fait d’être à la fois à Paris et dans le pays de destination nous permet d’exercer un double contrôle sur la qualité du produit et le suivi des dossiers

Notre ADN c’est de partir du client pour aller vers les destinations. C'est un peu l'inverse du métier du réceptif, du professionnel local qui va chercher des clients étrangers et doit apprendre à les connaître.



Nous, nous sommes Européens et nous connaissons le souhait des Européens. Donc sur place, nous nous efforçons de trouver l'endroit qui va leur convenir le mieux, que ce soit l'hôtel, le restaurant, l'ordre des visites ou le mode de voyage, en fonction de la nationalité

En effet, si le capital a changé,Le réceptif propose au total- 10 en Amérique centrale et du Sud et 4 en Afrique - et emploie quelqueIl dispose également d’ une immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours d’Atout France. «, précise Frédéric Braun.».C’est sur cette base que s’est d’ailleurs construit le DMC. «».