Chose promise chose due : Laurent Abitbol poursuit ses emplettes avec le rachat d'un nouveau voyagiste, le Groupe Akilanga.Selon nos informations, le Groupe Marietton Développement prend le contrôle du Groupe Akilanga et de l’ensemble de ses filiales en Afrique et en Amérique du Sud.L'acquisition de ce voyagiste qui intervient pour les FIT’s, Groupes, Congrès et événements, Voyages de récompense et de stimulation avec desdéparts garantis, devrait permettre au Groupe lyonnais d'étoffer son offre