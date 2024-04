MICE : Bleu Events devient Ailleurs Events

« Ce changement est l’opportunité pour nous de tirer le meilleur de la fusion et d’offrir une palette de compétences plus étendue.



Ailleurs Events marque ainsi son appartenance à Ailleurs Business tout en valorisant sa personnalité et son savoir-faire en matière d’événementiel, de transport et de voyages de groupes »

Bleu Events adopte le nom Ailleurs Events Pour rappel,Cette fusion a amené l’agence à Ailleurs Business , dédié au voyage d’affaires.L’adoption du nom Ailleurs Events confirme et renforce les synergies entre les deux activités., commente Madeleine Orlandi , la directrice Groupes & Mice Ailleurs Events.