Rêve Voyages : Marietton met la main sur le mini-réseau

quand je rachète une boîte, il n'y a aucune fusion.



Tu continues à travailler, avant d'acheter l'entreprise, j'achète l'entrepreneur.

En France, j'ai encore 2 ou 3 choses à faire, pour arriver à 600 agences. Deux mini-réseaux vont nous rejoindre très prochainement. Depuis un an, je me passionne pour la technologie.



Nous regardons en Espagne. L'achat à l'étranger ne se fera pas avant septembre 2025, c'est un dossier compliqué, un mélange de tout, agences et services,

Il se compose deet un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros.Laurent Abitbol avait expliqué sa stratégie d'acquisition à Bruno Berrebi de la sorte : "C'est donc tout naturellement que les deux dirigeants historiques conservent leurs postes, comme c'est bien souvent le cas lors d'un rachat effectué par Marietton Développement.Déjà fort de plus de 530 points de vente,pour étoffer son portefeuille." nous expliquait Laurent Abitbol.Être leader en France ne suffit pas, Marietton Développement se rêve d'un destin européen.