Salaun Holidays et Marietton signent un partenariat "fort"

Ils n'ont pas toujours été les deux entités les plus proches de la distribution et pourtant.



En ce dernier jour de septembre 2024, Salaun Holidays et Marietton annoncent la signature d'un partenariat commercial "fort " selon le communiqué de presse.



Les présidents de ces deux entreprises ont pris la décision de voir les ventes de leurs tour-opérateurs respectifs se développer dans leurs agences de voyages.