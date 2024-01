Michel Salaün : "Le groupe est de nouveau profitable !" 🔑

A quelques exceptions près, somme toute marginales, nous sommes en croissance chez tout le monde.



Si notre offre satisfait les besoins de leurs clients, ce qui est le point essentiel d’une relation commerciale, nous en sommes heureux et encore plus qu’ils puissent revendre nos produits. Nous travaillons avec tous les réseaux et veillons à développer nos ventes chez tous.A quelques exceptions près, somme toute marginales, nous sommes en croissance chez tout le monde.Certains, moins en croissance que d’autres, réaccélèrent en raison d’un regain de confiance compte tenu de notre bonne performance sur l'exercice 2022/2023. Celle-ci a tordu le cou audont nous avons été injustement victime et qui a pu jouer contre nous sur l’année écoulée.C’était sans compter sur notre opiniâtreté. Nous ne sommes pas Bretons pour rien.Nous n’avons pas de contre-pouvoir à constituer contre Selectour. Notre principale marque Salaun Holidays n’y est pas référencée. Nous respectons les adhérents Sélectour, leur professionnalisme et la qualité de leur enseigne.Si notre offre satisfait les besoins de leurs clients, ce qui est le point essentiel d’une relation commerciale, nous en sommes heureux et encore plus qu’ils puissent revendre nos produits.

Nous avons déjà procédé à des restructurations en octobre 2022.



Une restructuration des filiales n’est pas une fin en soi. Notre objectif est d’avoir la base de coût la plus basse possible, une entreprise des plus agiles et très efficace afin de maximiser notre Ebitda et notre Free Cash Flow tout en donnant la plus grande satisfaction à nos clients comme cela a toujours été le cas.



Si la restructuration de filiales est un moyen parmi d’autres de contribuer à cet objectif, alors nous pourrions restructurer. Cependant, rien n’est prévu à ce sujet à la date où je vous parle.