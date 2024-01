Michel Salaün : "Nicolas Delord a fait un formidable travail" 🔑

TourMaG.com - Vous n'avez pas cherché à les vendre ?



Michel Salaün : J’ai pensé à revendre ces cars oui, sur le marché d’occasion qui était en 2020 et 2021 anéanti par la conséquence de la fermeture des frontières et du quasi-arrêt de l’activité du voyage en autocar.



Et c’est à partir de mars 2022, compte-tenu de ce parc que j’avais à ma disposition, mais surtout du dynamisme de la reprise, que j’ai décidé, alors même que notre activité de circuits aériens accompagnés à travers le monde était à la peine, de reprendre cette activité d’autocariste, modestement, avec 6 autocars.



Nous n’avons eu aucune difficulté pour recruter des conducteurs chevronnés à qui nous proposons le nec plus ultra en matière de missions et de conditions de travail.



Le grand dynamisme de la reprise et de la demande en autocars de tourisme, face à la raréfaction de l’offre a induit une hausse très sensible de la tarification et m’a incité à développer raisonnablement nos offres et notre nombre d’autocars.



Nous exploitons à ce jour 18 cars de grand tourisme en France et 6 même autocars en Belgique sous la marque BT Tours qui ont d’ailleurs la même livrée que Salaün.



Notre société Salaün Limousines a une taille idéale en termes de parc qui nous permet d’assurer en priorité les roulages pour nos activités "maison" d’organisation de voyages en autocars, groupes et Gir, ainsi que nos très nombreux transferts vers nos aéroports.



