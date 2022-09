MICHEL SALAÜN Président du Groupe Salaün Holidays

Michel Salaün est né le 5 mai 1961 à Quimper. Il est marié et père de 3 enfants (Hugo, Charlotte et Clémence). Le Groupe Salaün plonge ses racines dans le Centre-Finistère, à Pont-de-Buis où, en 1932, Michel Salaün, Grand père de l’actuel Président, fit rouler son premier car et transporta ses premiers passagers. (Mise à jour 07/09/2022)

BIOGRAPHIE Michel Salaün, est resté fidèle à sa terre d’origine et a fait de l’attachement à ces racines familiales et historiques, le creuset dans lequel sont nées et demeurent toutes les valeurs qui donnent force et originalité au Groupe : une proximité sans cesse renforcée avec la clientèle (196 agences de voyages aujourd’hui), le partage de la passion du voyage et le souci d’une prestation de qualité.



Sous l’impulsion de Michel Salaün, l’entreprise va rapidement prendre son envol et ne cesser de se développer.



L’entreprise d’autocars devient agence de voyages spécialisée dans les voyages pour groupes constitués (1986) puis l’un des Tour-opérateurs nationaux les plus importants regroupant aujourd’hui plus de 600 collaborateurs et dont la production est revendue dans plus de 3200 agences de voyages sur toute la France.



Infatigable voyageur, Michel Salaün continue à parcourir le monde entier en quête de nouvelles opportunités de voyages, de rencontres dans des pays qui restent encore à explorer. Sa passion du voyage le lance dans des aventures exceptionnelles telles les grands raids Salaün qu’il initie et expérimente lui-même ; le premier, le grand raid Brest Vladivostok, étant aujourd’hui proposé avec succès à la vente. Le fameux Voyage du siècle fêtera en 2022 sa 5e édition.

Pour Michel Salaün, le Finistère n’est pas le bout du monde mais en est la porte d’entrée !



De juin 1982 à octobre 1985 : Conducteur Grand tourisme dans l’entreprise familiale et responsable commercial.

Michel Salaün a ensuite initié et participé à l’ensemble des opérations de croissance externe. Création de Salaün Evasion, rachat de Nationaltours, création de Pouchkine Tours, Nordiska, la Boutique des groupes...



De 1982 à 1984 : conducteur grand tourisme

De 1984 à 1992 : Directeur commercial

De 1992 à 1997 : Directeur Général

De 1997 à 2017 : Président



1985 : création de la société Salaün Evasion (aujourd’hui Salaün Holidays)

2014 : création de la société SN AGENCES, suite à la fusion des sociétés Balad, Salaün Travels et Salaün Holidays

2014 : Président

DIPLOMES Bac D (mathématiques et sciences de la nature) obtenu en juin 1980

De septembre 1980 à juin 1981 : 1ere année d’IUT Transports Logistique

D’octobre 1981 à juin 1982 : Ecole de direction des Transports Routiers au Tremblay sur Mauldre

DISTINCTIONS & MANDATS 2021 - Chevalier de l’ordre de la légion d'honneur

2005 - Chevalier de l’ordre national du mérite



